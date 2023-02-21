Сербський президент очікує таких дій від Москви на тлі загострення війни в Україні.

Президент Сербії Александар Вучич вважає, що найближчим часом в Україні продовжиться ескалація конфлікту. Як заявив очільник держави на виставці озброєнь в Абу-Дабі, це може погіршити становище в тому числі і Сербії

"Виходячи з того, що я міг бачити із заяв Путіна, ясно, що він буде дуже запекло продовжувати боротьбу в Україні, що, як і звичайна ескалація конфлікту, ще більше ускладнить становище Сербії в політичному, військовому і всіх інших сенсах", - передає слова Вучича PTC.

За словами президента такі дії Путіна були очікувані. Вони можуть призвести до змін у політиці щодо Белграду не лише Москви, а і інших країн.

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"Це те, чого ми очікували, і я очікую побачити через день, два або три великі зміни на полі бою і значні зміни в подальших політичних діях щодо Сербії, як з боку Заходу, так і з боку інших міжнародних чинників", - додав Вучич.

Росія і Сербія: що відомо

Вучич нещодавно повідомляв, що Сербія невдовзі теж буде змушена запровадити санкції проти Росії через тиск Заходу. За його словами Белград дуже сильно пов’язаний у різних сферах з країнами Європи.

Війна в Україні погіршила дипломатичні відносини Росії і Сербії. Вона призвела до того, що президенти двох країн довгий час не розмовляли між собою.

Прем’єр-міністр Косово заявив, що Росія провокує зростання напруженості в відносинах між Сербією і частково визнаним Косово через те, що російське вторгнення в Україну зазнає невдачі.

Через зв’язки Белграда з Росією одна з європейських країн порадила заморозити Сербії вступ до ЄС.

Вучич хвалив російських солдатів у війні проти України: казав, що "вони стали краще боротися".

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