Під час телефонної розмови Цзіньпін сказав Зеленському, що переговори - "єдине рішення війни".

Китайський лідер Сі Цзіньпін погодився відправити своїх спецпредставників в Україну та інші держави для спілкування "з усіма сторонами" щодо політичного врегулювання "кризи в Україні", цитує Bloomberg держагентство Китаю.

Зазначається, що під час телефонної розмови глава КНР сказав українському лідеру, що переговори - "єдине рішення війни".

У нещодавно висунутих 12-ти пунктів Китай наполягав на негайному припиненні бойових дій з урахуванням російської позиції. Наприклад, в документі було сказано, що Захід повинен зняти з Росії всі санкції.

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Країни Заходу і Україна відкинули "бачення" Китаєм "миру", яке може заморозити війну і розблокувати Росії можливості вільно закуповувати західні технології.

Своєю чергою, Росія підтримує припинення вогню за умови, що Київ, Вашингтон і союзники визнають "легітимність" анексованих РФ українських територій.

Війна в Україні - що відомо про позицію Китаю

Китай продовжує вдавати "миротворця" у російсько-українській війні, постійно уникаючи називати Росію країною-агресором, а китайські дипломати неодноразово потрапляли в міжнародні скандали, повторюючи кремлівські наративи по Україні та іншим країнам Заходу.

За даними західної розвідки, КНР вже допомагає режиму Путіна, зокрема формою або навіть бронежилетами для окупантів.

Західна преса наполягає, що Китай продовжує вести подвійну гру, підігруючи Росії. Наприклад, Spiegel писав ще в лютому 2023-го, що Росія веде переговори з Китаєм про постачання окупантам ударних дронів-камікадзе ZT-180.

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