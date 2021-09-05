За словами Пєскова, Путін, "буде докладати зусиль", щоб "історичні землі Росії" не використовувалися проти неї самої.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав "безпосередньою загрозою" триваюче прагнення України до НАТО і теоретичну готовність США це питання обговорювати.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Росія-1", повідомляє ТАСС.

"Перше, Зеленський каже: "Ми хочемо, ми прагнемо в НАТО". Американці кажуть: "Прекрасно, є певні умови, виконуйте, і ми з розпростертими обіймами будемо вас чекати". Це для Росії безпосередньо загроза. Це потенційне майбутнє наближення військової інфраструктури НАТО до наших кордонів", - заявив Пєсков.

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Він зазначив, що президент РФ Володимир Путін, "принаймні, буде докладати зусиль", щоб "історичні землі Росії" не використовувалися проти неї самої.

На його думку, результати зустрічі Зеленського із президентом США Джо Байденом, якщо виходити з тих моментів, які "очевидно Москві не подобаються", є продовженням створення проекту "перетворення України в анти-Росію".

Курс України на вступ до НАТО і ЄС

21 лютого 2019 року набули чинності зміни до Конституції, які закріплюють прагнення України стати членом Європейського Союзу і НАТО. У Конституції закріплюється "європейська ідентичність українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України".

У вересні 2020 року президент Володимир Зеленський затвердив Стратегію національної безпеки України. Вона ґрунтується на трьох основних засадах державної політики у сфері нацбезпеки. Зокрема, передбачається розвиток стратегічних відносин із ключовими іноземними партнерами, насамперед з Європейським Союзом і НАТО та їхніми державами-членами.

У липні 2021 року Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 4 червня "Про невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору".

26 серпня Зеленський затвердив стратегію зовнішньополітичної діяльності держави. У стратегії визначена необхідність набуття повноправного членства України в Європейському Союзі (ЄС) та в Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Автор: Світлана Закелова