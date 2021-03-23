За словами віце-прем’єр-міністра з питань євроінтеграції, йдеться про реформи, політичний консенсус країн Альянсу і внутрішню злагоду в Україні.

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина назвала три пріоритети зближення України з Організацією північноатланчтиного договору (НАТО).

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час онлайн-брифінгу.

"Перше - це внутрішні реформи і трансформації", - зазначила Стефанішина.

За її словами, набуття Україною статусу партнера з розширеними можливостями відкрило додаткові зобов'язання для неї.

"Будь-які питання, пов'язані з членством в НАТО, лежать у площині внутрішніх реформ", - сказала урядовець.

Також йдеться про додаткові зміни до законодавства, завершення реформи Служби безпеки України, ухвалення закону про державну таємницю і низки інших законів, які вже перебувають на розгляді парламенту або розробляються урядом.

"Другим елементом я би назвала політичний консенсус країн Альянсу. І це теж велика робота, яку зараз ми з Міністерством закордонних справ, Офісом президента і народними депутатами проробляємо і намагаємося мобілізувати у відповідних столицях", - додала Стефанішина.

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"І третє питання, яке є дуже важливим, - це політична стабільність, злагода між різними політичними силами. І я думаю, що цей пункт разом з євроатлантичною інтеграцією є ключовим і для підтримки громадянами", - сказала вона.

Україна-НАТО: що відомо

12 червня 2020 року Північноатлантичний альянс визнав Україну учасником Програми розширених можливостей НАТО (NATO’s Enhanced Opportunities Program - EOP).

Як заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, Україна отримає користь від розширеного доступу до програм взаємосумісності військ і ширшу можливість брати участь у військових навчаннях НАТО та здійснювати обмін інформацією, в тому числі набутим досвідом.

9 лютого 2021 року Столтенберг наголосив, що наближення України до членства в НАТО залежить від успіху в реалізації реформ. Зокрема, Україна повинна зміцнювати демократичні інституції, боротися з корупцією, запроваджувати демократичний політичний контроль над ЗСУ.

25 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський повідомив Столтенберга про бажання України отримати План дій щодо членства в Альянсі. Генсек НАТО під час телефонної розмови нагадав Зеленському про важливість втілення реформ.

5 березня Стефанішина заявила, що наразі не менше 14 з 30 країн-членів Організації північноатлантичного договору (НАТО) готові перевести у практичну площину політику "відкритих дверей" для України.

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Автор: Віталій Саєнко