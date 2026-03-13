Вартість проїзду в електричках Києва зросла: скільки коштує поїздка тепер

Пасажири все ще мають можливість купити квитки за старою ціною.

Вартість проїзду в приміських електричках столиці та Київської області зросла через додаткове нарахування комісійного збору, залежно від способу придбання квитка. Про зміни з 11 березня повідомляє ГО "Пасажири Києва" в Telegram.

Додатковий комісійний збір за оформлення квитка становитиме:

під час придбання через автоматизовану систему обліку оплати – 4,2 грн;

через термінали самообслуговування – 6,7 грн;

через мобільні POS-термінали у поїздах – 7 грн;

у касах або безпосередньо у поїзді – 7 грн.

Таким чином, фінальна ціна квитка становитиме від 19,2 до 22 гривень. Проте є можливість заощадити та продовжувати сплачувати 15 гривень за поїздку. Така опція доступна у разі купівлі квитка через мобільний застосунок "Укрзалізниці", або через міський застосунок "Київ Цифровий".

Відео дня

Транспорт в Україні – останні новини

В Києві зростають ціни на проїзд також і в маршрутних таксі. Так, з 14 березня подорожчає проїзд на маршруті №434, який сполучає житловий масив Троєщина зі станцією метро "Чернігівська". Нова ціна становитиме вже не 15, а 20 гривень.

Попереднє здорожчання проїзду столичними маршрутками відбулося у травні 2022 року, коли ціни з 10-12 грн зросли до 15 грн. За цей час вартість пального здорожчала на третину.

Крім того, в Україні після зимової перерви відновить роботу сервіс оренди електросамокатів Bolt. Крім Києва, транспорт можна буде орендувати також у Львові, Чернівцях, Івано-Франківську, Хмельницькому, Вінниці, Одесі, Житомирі, Запоріжжі, Черкасах, Ужгороді та Білій Церкві.

