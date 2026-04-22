В ЄС можуть заборонити росіянам, які воювали проти України, в'їзд до країн, - Каллас

Висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що громадянам Росії, які воювали проти України, можуть заборонити в'їзд до Європейського Союзу, повідомляє сайт Європейської служби зовнішніх дій (EEAS).

Вказується, що відповідну пропозицію буде представлено на засіданні Європейської ради, яка має відбутися в червні цього року.

"Врешті-решт, до червневого засідання Європейської ради ми підготуємо пропозиції щодо обмеження в’їзду колишніх російських бойовиків до Європейського Союзу", - заявила Каллас.

Примітно, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в соцмережі Х відреагував на заяву Каллас й зазначив, що вітає це рішення.

"Це своєчасний і довгоочікуваний крок, який продемонструє кожному росіянину, що, підписуючи контракт на участь у злочинній агресивній війні проти України, він одночасно підписує собі заборону на в’їзд до Європи", - зауважив Сибіга.

На думку очільника МЗС України, така заборона для росіян буде справедливою, оскільки люди, які воюють проти європейських держав, не повинні мати можливості вільно подорожувати ЄС.

"Я закликаю всі держави-члени ЄС підтримати цей надзвичайно важливий захід", - написав Сибіга.

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами постійного представника України при ООН Андрія Мельника, Кремль має відправити на смерть ще півтора мільйона росіян, щоб окупувати територію Донецької області, яка лишається під контролем України. Мельник зазначив, що в разі збереження повільного "равликового" темпу просування російських окупантів на фронті, для окупації усієї України країні-агресору доведеться пожертвувати життями 122 мільйонів своїх військових. Постійний представник України при ООН наголосив, що Росія отримує мінімальні територіальні здобутки за рахунок надзвичайно високої людської ціни. Мельник назвав шантажем вимогу російського диктатора Володимира Путіна до України віддати без бою 20% території Донецької області, яку контролюють ЗСУ.

Також ми писали, що Мельник закликав Європу та США посилити санкційний тиск на Росію. Він навів дані, що нещодавнє скасування США санкцій щодо продажу російської нафти може принести країні-агресору близько 10 мільярдів доларів лише за квітень. Постпред України при ООН зазначив, що цих грошей вистачить для виробництва до півмільйона "Шахедів". Мельник впевнений, що Росія не зможе виграти війну, і навіть високі ціни на нафту їй у цьому не допоможуть.

