У соцмережах "порвали" в пух і прах маячний реп пенсіонерів про вибори в Росії (відео)

Наразі ролик зібрав понад 44 тисяч переглядів, під ним було негативних коментарів і дизлайків, але пізніше їх відключили.

У мережі розкритикували кліп "Ой, приходи на выборы" із закликом взяти участь у голосуванні на виборах президента РФ.

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Відеозапис опублікований на YouTube-каналі Новоуральської телерадіомовної компанії.

У ролику пенсіонери і репери в спортивних костюмах переконують росіян прийти і проголосувати: "Ой, приходи на выборы, пойдем голосовать. Кому, если не нам, президента выбирать? Мы собираем флаги для нашего пути. Мы галочку поставим, ой, президент, приди!".

У соцмережах кліп розкритикували, проте його автори впевнені, що критика — це теж добре.

"Антилайки — теж результат. Якщо критикують, отже, як мінімум, подивилися. А когось наш ролик спонукає прийти на вибори, заради чого все і задумано", — розповів росЗМІ один з авторів ролика Микита Євсєєв.

Як повідомляв УНІАН, кандидатом від КПРФ на майбутніх президентських виборах в Росії став директор підмосковного радгоспу імені Леніна Павло Грудінін. Під час таємного голосування його кандидатуру підтримала більшість делегатів партії.