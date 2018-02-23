У соцмережах "порвали" в пух і прах маячний реп пенсіонерів про вибори в Росії (відео)
У мережі розкритикували кліп "Ой, приходи на выборы" із закликом взяти участь у голосуванні на виборах президента РФ.
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Відеозапис опублікований на YouTube-каналі Новоуральської телерадіомовної компанії.
У ролику пенсіонери і репери в спортивних костюмах переконують росіян прийти і проголосувати: "Ой, приходи на выборы, пойдем голосовать. Кому, если не нам, президента выбирать? Мы собираем флаги для нашего пути. Мы галочку поставим, ой, президент, приди!".
У соцмережах кліп розкритикували, проте його автори впевнені, що критика — це теж добре.
"Антилайки — теж результат. Якщо критикують, отже, як мінімум, подивилися. А когось наш ролик спонукає прийти на вибори, заради чого все і задумано", — розповів росЗМІ один з авторів ролика Микита Євсєєв.
Як повідомляв УНІАН, кандидатом від КПРФ на майбутніх президентських виборах в Росії став директор підмосковного радгоспу імені Леніна Павло Грудінін. Під час таємного голосування його кандидатуру підтримала більшість делегатів партії.