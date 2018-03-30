Головний пропагандист Кремля заявив, що Україна повинна відмовитися від свого місця в ООН

Розвиваючи тезу про членство України в ООН, Соловйов прийшов до абсурдного висновку, при цьому посилаючись на "логіку".

Головний пропагандист Кремля, журналіст Володимир Соловйов заявив, що Україна повинна відмовитися від свого місця в ООН і намагатися вступити заново. На його думку, Україна "в момент приєднання не була державою".

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Цю ідею він озвучив у ході дискусії з гостями своєї програми на телеканалі "Росія 1", передає Обозреватель. Спочатку високопоставлений член партії "Справедлива Росія" Олександр Романович зазначив, що Україна стала членом ООН як УРСР. Соловйов вирішив розвинути цю тезу і привести до абсурдного висновку, пославшись на "логіку".

"Абсолютно правильне питання: чому Україна була членом ООН? Ось Франція була державою, а Україна не була. За рахунок того самого комуністичного ідола, від якого тепер Україна відмовляється. Тому за логікою вона повинна відмовитися від місця в ООН і заново намагатися вступити", - сказав пропагандист.

Як повідомляв УНІАН, раніше в РФ обличчя побитого в День ВДВ журналіста НТВ використали в рекламі біляшів.