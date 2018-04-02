У Росії припинили справу екс-співробітника КДБ, який застрелив соратників головного в країні "злодія в законі"

Переговори Буданцева, який після роботи в КДБ став адвокатом, з людьми Шакро Молодого закінчилися смертельною перестрілкою.

Слідчі припинили справу колишнього співробітника КДБ Едуарда Буданцева, який застрелив у 2015 році двох людей у ході перестрілки біля ресторану Elements у Москві.

Як передає Російська служба Бі-бі-сі, постанова про припинення справи була винесена ще в лютому цього року. В результаті слідчі визнали, що в діях Буданцева відсутній склад злочину.

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Перестрілка біля ресторану Elements на Рочдельской вулиці сталася 14 грудня 2015 року. Її причиною став конфлікт між власницею кафе Жанною Кім і дизайнером Фатімою Місіковою - Кім залишилася незадоволена роботою Місікової та відмовилася їй платити.

За версією слідства, увечері 14 грудня в ресторан приїхали люди кримінального авторитета Захарія Калашова (у тому числі Андрій Кочуйков на прізвисько Італієць), які стали вимагати з Кім 8 млн рублів в якості оплати боргу перед Місіковою.

Кім у свою чергу звернулася до адвоката, відставного полковника КДБ Едуарда Буданцева, який також приїхав на місце з групою підтримки. Переговори закінчилися перестрілкою, в ході якої Буданцев застрелив двох людей з нагородного пістолета. Семеро осіб були госпіталізовані.

В ході конфлікту Буданцев одним з перших дістав зброю. Після інциденту він спробував втекти з місця події, але його затримали.

Поліцейські, які працювали на місці події, згодом були визнані винними у зловживанні повноваженнями та отримали від двох до чотирьох років - суд визнав, що вони нічого не зробили для запобігання перестрілки. Буданцев по їхній справі проходив потерпілим.

За вимагання 8 мільйонів рублів у власника ресторану Elements Захар Калашов, люди якого загинули в результаті інциденту, минулого тижня був засуджений судом в Москві до дев'яти років і десяти місяців колонії суворого режиму.