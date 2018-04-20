Екс-полковника, який покривав головного у Росії "злодія в законі", відправили у в'язницю слідом за ним

18:36, 20 квітня 2018
Русский міръ
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Ілюстрація / REUTERS

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Як передає Радіо Свобода, Максименка визнали винним в отриманні хабара в 500 тисяч доларів за звільнення з СІЗО Андрія Кочуйкова на прізвисько Італієць, спільника кримінального авторитета Захарія Калашова, відомого як Шакро Молодий. Співробітники Слідчого комітету також позбавили звання полковника і зобов'язали виплатити штраф в 165 мільйонів рублів. Максименко свою провину не визнав. Прокуратура вимагала засудити його до 15 років позбавлення волі.

Сам Шакро Молодий у березні був засуджений на 9 років і 10 місяців колонії. Кочуйков отримав на один рік менше. За версією слідства, "злодій в законі" і його спільники вимагали у власниці московського ресторану Elements Жанни Кім 8 мільйонів рублів. Це призвело до перестрілки у заклади у грудні 2015 року. Тоді загинули дві людини. Шакро Молодого також визнали винним у вимаганні у генерального директора компанії "Норднефтегаз" Лева Гарамова.

Після затримання Шакро Молодого було порушено кримінальну справу про корупцію в Слідчому комітеті. Крім Максименко по ньому проходять ще кілька високопоставлених співробітників відомства.

Як повідомляв УНІАН, раніше припинили справу екс-співробітника КДБ, який застрелив соратників головного в країні "злодія в законі".

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Теги: #Росія#кримінал