Московський суд оштрафував і відправив лікуватися адвоката, який з'їв матеріали справи

Свою провину підсудний повністю визнав.

Кунцевський суд Москви оштрафував і відправив лікуватися від наркоманії захисника у світовому суді, який з'їв матеріали справи.

Про це повідомила прес-секретар суду Дар'я Галкіна, повідомляє РИА Новости. Згідно з вироком, адвокат Максим Бушин прийшов у світовій суд, попросив для ознайомлення матеріали адміністративної справи своєї довірительниці, а потім з'їв протокол направлення на медичний огляд та чек алкотестера.

Суд визнав його винним за статтею "Перешкоджання здійсненню правосуддя" та призначив штраф в розимірі 50 тисяч рублів. Адвокату також призначили медичну реабілітацію та лікування від наркоманії.

Свою провину підсудний повністю визнав. За словами прес-секретаря, вирок поки не був оскаржений, але й не вступив в законну силу.

Як повідомляв УНІАН, екс-полковника, який покривав головного в Росії "злодія в законі", відправили у в'язницю слідом за ним.