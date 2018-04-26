Знову "несе пургу": Пєсков зізнався у користуванні Telegram

Також він поскаржився, що месенджер працює, але з перебоями.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав журналістам, що і далі користується Telegram.

Як повідомляє "Інтерфакс", він зазначив, що месенджер працює, але з перебоями. Пєсков наголосив, що проблеми в роботі Telegram трапляються то частіше, то рідше.

Він припустив, що це пов'язано з виконанням Роскомнаглядом рішення суду про блокування месенджера в Росії.

Спікер додав, що технологічно виконати його не просто. Він підкреслив, що відомство планомірно працює.

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Пєсков закликав не драматизувати затримку із блокуванням і не іронізувати над цією ситуацією.

Раніше Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що не може контролювати співробітників Адміністрації Президента, зазначивши, що його прес-секретар Дмитро Пєсков іноді "несе пургу".

"...невже Ви думаєте, що я кожного контролюю? Он Пєсков сидить навпроти, мій прес-секретар, він несе іноді таку «пургу», я дивлюся і думаю: чого він там розповідає? Хто доручив йому це?", - розповів Путін.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня Таганський районний суд Москви ухвалив заблокувати Telegram. Причиною обмеження доступу стала відмова сервісу надати ФСБ ключі шифрування, що дозволяють читати листування користувачів. Представники Роскомнагляду заблокували мільйони IP-адрес, велика частина з яких належала компаніям Google і Amazon. Через активні дії відомства постраждали деякі сторонні сервіси, включаючи месенджер Viber.