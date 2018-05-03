Кількість заявок від росіян на статус біженця у США побила 24-річний рекорд

Тенденція до зростання кількості заявок на отримання статус біженця у США зростає з часу повернення Володимира Путіна до влади.

Кількість заявок на отримання статусу біженця від російських громадян у США встановила 24-річний рекорд у 2017 році, підскочивши на майже 40% порівняно з 2016 роком.

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Загалом тенденція до зростання кількості заявок на отримання статус біженця у США зростає від часу повернення Володимира Путіна до влади у Росії у 2012 році, повідомляє радіо Свобода.

Згідно зі статистичними даними Служби імміграції та натуралізації США, американська влада отримала 2664 нові заявки від громадян Росії протягом фіскального 2017 року, який закінчується 30 вересня. Це на 39% більше, ніж за 2016 фіскальний рік.

Показники 2017 року майже вдвічі перевищують кількість первинних звернень щодо отримання статусу біженця від росіян з 2012 року. Вони також перевищили попередній піковий показник 1994 року, коли США отримали 2127 заявок.