Тепер економлять навіть на казках: в російській книзі «50 казок» їх виявилося лише 22

У книзі «50 улюблених маленьких казок» несподівано виявилося лише 22 твори.

Ганна Ананська, PR-директор Театрального центру «На Страсному», розповіла у своєму фейсбуці про книгу «50 улюблених маленьких казок», у якої несподівано виявилося лише 22 твори. Ананська вирішила уточнити у видавництва АСТ, чи вона може повернути собі половину вартості книги.

Про це пише "Медуза".

Представник АСТ в коментарях пообіцяв зв'язатися з видавництвом «Малюк», яке видало книгу, щоб з'ясувати, як таке сталося. Але через кілька годин сталося несподіване: з'явився ще один коментар, написаний від особи завідувача редакцією «Малюка» Світлани Младової, в якому Ананській відповіли досить жорстко і формально.

Младова відразу заявила, що вважає претензію «безпідставною»: «Дуже дивно, що Ви купували за певну суму не книгу, а казки в кількості 50. Це якийсь небачений купівельний підхід». Представник видавництва також додала, що Ананській слід було перерахувати казки ще до того, як оплатити покупку.

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Далі Младова вирішила пояснити, чому все-таки у книзі з назвою «50 улюблених маленьких казок» насправді їх удвічі менше. За її словами, фраза «50 улюблених» на обкладинці — це назва серії книг. «Число 50 в цьому випадку відноситься до кількості творів не в книзі, а в серії», — уточнила Младова. Вона впевнена, що видавництво не порушує статтю 10 закону «Про захист прав споживачів», що зобов'язує виробника вказувати достовірну інформацію про продукт.

На сайті АСТ можна знайти серію книг «50», в яку входять 12 видань. Наприклад, у книзі «50 стародавніх слов'янських символів, заряджених на виконання бажання і досягнення будь-яких цілей», судячи по змісту, наводиться лише 12 символів. А в збірнику «100 улюблених віршів. Агнія Барто, Корній Чуковський» (він входить в іншу серію АСТ), судячи з відгуків читачів, — лише 22 вірша.