"Кидаються до барабану і з'їдають усе": Якубович поскаржився на глядачів "Поля чудес", які приходять "пожерти"

Ведучий "Поле чудес" стверджує, що гості програми розсовують по кишенях будь-які продукти.

Телеведучий російського капітал-шоу "Поле чудес" Леонід Якубович поскаржився на поведінку глядачів програми, які після зйомок кидаються стрімголов до закусок на барабані.

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Як передає Рен-ТВ, журналістка на фестивалі фантастики і науки "Старкон-2018" в Санкт-Петербурзі запитала: "Куди дівається жратва?!".

"Доповідаю. Ми друкуємо 150 запрошень, але я ніколи за 27 років не бачив, щоб в залі було 150 чоловік. Зазвичай це 300-400, було і більше тисячі! Я перевіряв — всі з квитками. Як таке можливо, незрозуміло. Щойно закінчується зйомка, я маю тільки одне завдання — встигнути вискочити зі студії. Бо всі кидаються до барабану і з'їдають все, що принесли", – відповів Якубович.

Ведучий стверджує, що гості програми розсовують по кишенях будь-які продукти: "Діється щось неймовірне. Адміністратори тільки і кричать: "Обережно, дітей не задавіть!" Таке відчуття, що вони приходять туди жерти. Всі змітається".

При цьому знаменитий володар барабана підкреслив, що "сам за солоний огірок Батьківщину продасть".