У Росії порушили справу про екстремізм проти лікаря, який поставив «клас» в «Однокласниках»

Адвокат лікаря пояснив, що на картинці засуджувалася участь росіян у війні на території України.

У Хабаровському краї стосовно лікаря порушили кримінальну справу за статтею 282 КК (екстремізм) через поставлений в новинній стрічці «Однокласників» «клас» картинці.

За даними видання «Хабаровський край сьогодні», справу порушили через рік після того, як завантажили картинку в соціальну мережу. Адвокат лікаря Костянтин Суковатий пояснив «МБХ медіа», що на картинці засуджувалася участь росіян у війні на території України.

Суковатий сказав, що його підзахисного в Слідчому комітеті підозрюють у розповсюдженні екстремістських матеріалів за допомогою «розміщення у стрічці новин соціальної мережі "Однокласники" зображення, що містить висловлювання, спрямовані на приниження гідності групи осіб російської національності».

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«Нами були надані суду докази, що розмістити картинку в новинній стрічці "Однокласників", не завантажуючи фотографію в свій профіль, неможливо. Мій довіритель лише випадково "лайкнув" цей пост. А також нами надані відомості про реальну особу, що опублікувала зображення, яка в даний час не притягнута до відповідальності», — сказав адвокат.

Суковатий наполягає, що оригінальну картинку завантажив громадянин України.

«Клас» — функція соціальної мережі «Однокласники», щось середнє між функціями «лайк» та «репост» в інших соцмережах. При натисканні на кнопку «клас» в профіль користувача де-факто перепощується матеріал, але без можливості супровідного підпису, як у випадку з функцією «поділитися».

На відміну від Facebook або "ВКонтакте", «Однокласники» вважаються соціальною мережею для не надто комп'ютерно грамотної аудиторії.