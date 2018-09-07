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В Томську озброєна охорона магазину затримала першокласницю, що забула заплатити за цукерку

13:46, 07 вересня 2018
Русский міръ
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У російському Томську озброєні чоловіки затримали дитини за цукерку / Фото Alan Rampton via flickr.com

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Як повідомляються у спільноті «Томские.ру», в соцмережі «Вконтакте», дитина набрала солодощів, але забула заплатити за одну цукерку.

«Дівчинка була готова заплатити за цукерку, але охорона магазину викликала групу швидкого реагування, яка сильно здивувалася приводу виклику. Пізніше до магазину приїхала мати дитини, яка переконала співробітників магазину відпустити доньку», – зазначається в повідомленні.

vk.com - Томські.ру

Про інцидент повідомляють російські ЗМІ.

Раніше в російському Сургуті першокласникам вручили щоденники, на яких зображений герб Росії з невеликою помилкою. На гербі двоголовий орел замість скіпетра і держави тримає серп і молот.

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Теги: #діти#Росія