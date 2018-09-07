В Томську озброєна охорона магазину затримала першокласницю, що забула заплатити за цукерку

Задля затримання дитини до магазину викликали групу швидкого реагування.

В одному з магазинів Томська група швидкого реагування затримала семирічну дівчинку, яка забула заплатити за льодяник.

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Як повідомляються у спільноті «Томские.ру», в соцмережі «Вконтакте», дитина набрала солодощів, але забула заплатити за одну цукерку.

«Дівчинка була готова заплатити за цукерку, але охорона магазину викликала групу швидкого реагування, яка сильно здивувалася приводу виклику. Пізніше до магазину приїхала мати дитини, яка переконала співробітників магазину відпустити доньку», – зазначається в повідомленні.

Про інцидент повідомляють російські ЗМІ.

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