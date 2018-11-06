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Мостопад у Росії: за місяць обвалилися шість мостів (фото, відео)

16:11, 06 листопада 2018
Русский міръ
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У РФ недавно впав шостий міст за місяць / фото facebook.com / Христина Мруг

9 жовтня в Амурській області РФ міст обвалився на головний шлях Транссибірської залізничної магістралі.

Два прольоти віадука впали на залізничне полотно. За попередньою інформацією, інцидент стався, коли по мосту їхав вантажний автомобіль, водія якого доставили в лікарню. Під віадуком стояв вантажний потяг.

Влада міста прийняла рішення демонтувати міст, який частково обвалився.

Також 9 жовтня в Дубенському районі Мордовії обвалився міст. Обвалення сталося внаслідок проїзду вантажного автомобіля, вага вантажу якого перевищував допустиму норму.

фото МНС

16 жовтня на об'їзній трасі у Владивостоці обвалився пішохідний міст. Самоскид зачепив надземний пішохідний перехід. 40-метрова залізобетонна конструкція впала на дорогу й повністю паралізувала рух транспорту в обох напрямках.

фото ТВЦ

25 жовтня обвалилася 20–метрова ділянка автодорожнього мосту через річку Макопсе в Сочі. Через це було перервано автомобільне сполучення на федеральній трасі А–147 Джубга–Сочі.

фото facebook.com / Христина Мруг

26 жовтня в Примор'ї під вантажівкою і легковими автомобілями обвалився автомобільний міст.

5 листопада у Ханти-Мансійському автономному округу РФ обвалився міст. Дві людини загинули й сім отримали травми.

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Теги: #Росія#аварія#міст