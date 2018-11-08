Маркер "18+": у російському кінотеатрі підлітка з батьками не пустили на фільм про Queen через " чоловіків, що цілуються"

У Росії на фільм "Богемна рапсодія" поставили обмеження 18+.

У Хабаровську підлітка не пустили разом з батьками в кінотеатр на фільм "Богемська рапсодія" про життя лідера рок-групи Queen Фредді Мерк'юрі.

Адміністратор пояснила заборону тим, що "на екрані чоловіки цілуються", повідомила мама хлопчика Світлана Меркулова "Сибір.Реалії".

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"Сина не пустили, пояснивши це вимогою закону. Там маркер 18+. Ми з чоловіком прийшли разом з ним, у підсумку не пішли всі. Спочатку розмовляти з адміністрацією кінотеатру намагалися: я пропонувала написати розписку, що син піде на сеанс під мою відповідальність. Але нам відповіли, що законом це не передбачено. І порадили сходити на "Незламний" (російська військова драма - УНІАН), там маркер 12+. Я запитала, а як же тоді туди можна? Адже там кров, вбивства і насильство. На що мені відповіли, а тут, мовляв, мужики на екрані цілуються. Ми після цієї фрази не стали більше сперечатися і просто повернули квитки", – повідомила жінка.

Синові Меркулової Федору зараз 13 років, і, за її словами, він "ще до прем'єри протуркав, що хоче сходити". Батьки були навіть здивовані, що він знає гурт Queen і слухає.

В адміністрації кінотеатру, в якому збиралися Меркулови, повідомили, що про подію знають.

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"На жаль, навіть під розписку батьків ми не можемо пустити неповнолітнього на фільм, якому Мінкультури РФ поставив маркер 18+. На 16+ ще можна із згоди батьків, – пояснила старший адміністратор кінотеатру Марина Василевська. – Про невідповідність рівня насильства в картині і маркера від міністерства ми теж знаємо, але що ми можемо вдіяти? Це, до речі, часто залежить від виробника фільму – от "Незламний" фільм російський, а "Богемна рапсодія" з США. Так, те, з якої країни стрічка, сильно впливає на маркер нашого Мінкульту – ми на своєму досвіді в цьому переконалися".

У США фільм "Богемна рапсодія" має обмеження 13+.

У російському Мінкульті повідомили, що законодавством не передбачено заборону дітям відвідувати покази фільмів з будь маркуванням з дозволом батьків.

Як повідомляв УНІАН, в Україні та Росії заборонили голлівудський бойовик про порятунок президента РФ.