Жириновський відверто розповів про перший сексуальний досвід з хлопчиком (відео)

Політик розповів, що товариш повів його в сарай, де запропонував зайнятися онанізмом.

Російський політик, глава ЛДПР Володимир Жириновський розповів про свій перший сексуальний досвід з чоловіком.

Про це він поділився в ефірі радіо "КП".

Жириновський розповів, що вперше пізнав інтимний досвід в юному віці з хлопчиком, який був старшим за нього. Політик розповів, що товариш повів його в сарай, де запропонував зайнятися онанізмом. Депутат при цьому підкреслив, що гомосексуалізм - це не про нього.

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"Я повинен був допомагати йому, а він мені", - зізнався Жириновський.

Він зазначив, що йому не хотілося цього робити і він взагалі не розумів, що це таке. Також політик зазначив, що в даному випадку мало місце щось на кшталт спокушання старшим молодшого, який не може протистояти більш "досвідченому" товаришу.

"А потім перші контакти невідомо як", — додав він.

На уточнююче питання Жириновський запевнив, що не є геєм, а тут мова йде саме про онанізм, притому, не за своєю ініціативою.

Початок слів Жириновського на 10:30