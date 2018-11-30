У Росії бабуся, мама і донька здійснили потрійне самогубство
18:45, 30 листопада 2018Русский міръ
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35-річна жінка стрибнула з даху будинку, потягнувши за собою 8-річну доньку. За ними скинулася і 55-річна бабуся.
У Росії бабуся, мати і дочка зістрибнули з даху / фото t.me/breakingmash
У російському місті Глазові бабуся, мама і внучка зістрибнули з даху — по черзі.
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Як повідомляє Telegram-канал Mash, спершу стрибнула 35-річна мати Ганна. Вона потягнула за собою 8-річну доньку Віку — дівчинка стрибати не хотіла. За ними пішла і 55-річна бабуся Олена.
Жінки заздалегідь готувалися звести рахунки з життям: мати Віки навіть сказала вчителю, що сім'я не прийде святкувати Новий Рік.
В квартирі залишилася однорічна дитина.
Повідомляється, що сім'я вважалася благополучною. Поруч з ними була записка з іменами жінок — мабуть, щоб швидше встановили особи. Пояснень в ній немає. На місці працюють слідчі.
Як повідомляв УНІАН, у Києві мати повісилася у присутності маленької дитини.
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