У Росії бабуся, мама і донька здійснили потрійне самогубство

35-річна жінка стрибнула з даху будинку, потягнувши за собою 8-річну доньку. За ними скинулася і 55-річна бабуся.

У російському місті Глазові бабуся, мама і внучка зістрибнули з даху — по черзі.

Читайте такожУ Харкові повісилася школярка

Як повідомляє Telegram-канал Mash, спершу стрибнула 35-річна мати Ганна. Вона потягнула за собою 8-річну доньку Віку — дівчинка стрибати не хотіла. За ними пішла і 55-річна бабуся Олена.

Жінки заздалегідь готувалися звести рахунки з життям: мати Віки навіть сказала вчителю, що сім'я не прийде святкувати Новий Рік.

В квартирі залишилася однорічна дитина.

Повідомляється, що сім'я вважалася благополучною. Поруч з ними була записка з іменами жінок — мабуть, щоб швидше встановили особи. Пояснень в ній немає. На місці працюють слідчі.

Як повідомляв УНІАН, у Києві мати повісилася у присутності маленької дитини.