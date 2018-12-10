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Не мав де жити: росіянин навмисно пограбував магазин, щоб потрапити до в'язниці (відео)

16:36, 10 грудня 2018
Русский міръ
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Росіянин хотів потрапити до в'язниці / фото politie.nl

У Москві камери спостереження зняли напад чоловіка на квітковий кіоск. Він вкрав гроші, але тікати не поспішав - грабіжник сів, щоб дочекатися поліцейських.

Відео з’явилося у Twitter-акаунті Mash.

Ігор Чекригін навмисно пограбував квітковий магазин, щоб сісти в тюрму. У ролику видно, як спочатку чоловік погрожує продавчині ножем і вимагає грошей. Коли злодій забирає потрібне із каси, він не тікає. Грабіжник сідає у магазині і чекає на поліцію. 

Виявилося, що грабіжник хотів здатися правоохоронцям, тому залишився на місці. Чекригін зізнався, що у нього немає житла. Він вирішив, що, скоївши злочин, він отримає дах над головою у в’язниці.

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Теги: #грабіжники#Росія