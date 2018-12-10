Не мав де жити: росіянин навмисно пограбував магазин, щоб потрапити до в'язниці (відео)

Після нападу грабіжник сам чекав на поліцію у кіоску.

У Москві камери спостереження зняли напад чоловіка на квітковий кіоск. Він вкрав гроші, але тікати не поспішав - грабіжник сів, щоб дочекатися поліцейських.

Відео з’явилося у Twitter-акаунті Mash.

Москвич пошел на ограбление, чтобы сесть в тюрьму.



Игорь Чекрыгин ОГРАБИЛ цветочный магазин, а потом САМ ДОЖДАЛСЯ ПОЛИЦИИ. Парень говорит посадите в тюрьму, мне негде жить pic.twitter.com/lJKUHNRTQB — Breaking Mash (@BreakingMash) December 8, 2018

Ігор Чекригін навмисно пограбував квітковий магазин, щоб сісти в тюрму. У ролику видно, як спочатку чоловік погрожує продавчині ножем і вимагає грошей. Коли злодій забирає потрібне із каси, він не тікає. Грабіжник сідає у магазині і чекає на поліцію.

Виявилося, що грабіжник хотів здатися правоохоронцям, тому залишився на місці. Чекригін зізнався, що у нього немає житла. Він вирішив, що, скоївши злочин, він отримає дах над головою у в’язниці.