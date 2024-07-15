Петров залишив коментар про атаку дронів на Кремль у травні 2023 року.

У РФ жителя Омська Михайла Петрова внесли до списку терористів за коментар у соцмережах про російського диктатора Володимира Путіна. На момент написання коментаря хлопцеві було 17 років, повідомляє "Астра".

За даними видання, кримінальну справу про "виправдання тероризму" проти Петрова відкрили за коментар такого змісту: "Слава Україні. Працюйте, брати. Путін там уже, напевно, п'ятнадцять валіз для фекалій приготував))".

"Петров залишив цей коментар про атаку дронів на Кремль у травні 2023 року. На момент публікації коментаря йому було 17 років", - пише "Астра".

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Включення до цього реєстру призводить до обмеження в правах: "терористам" блокують банківські рахунки і дозволяють витрачати на "забезпечення своєї життєдіяльності" не більше 10 тисяч рублів на місяць.

Вищезгаданий коментар був залишений Петровим у "ВКонтакте" під постом про атаку дронів на Кремль. Юнакові інкримінують ч. 2 ст. 205.2 КК РФ. Зокрема, російські силовики знайшли в цьому тексті про "фекалії" "спонукання у формі заклику на адресу ЗСУ до запусків безпілотних пристроїв на території Кремля, а також "виправдання ідеології тероризму".

Репресії в Росії

Як повідомляв УНІАН, у російському Омську затримали священика Української греко-католицької церкви. Причиною стало те, що представник духовенства нібито повісив у трапезній "ікони із зображенням Степана Бандери та інших націоналістів". За даними прокремлівського каналу, силовики затримали Ігоря Максимова. У поле зору оперативників він нібито потрапив ще минулого року, коли нібито повісив у своєму храмі ікони "із зображенням Бандери та інших українських націоналістів". Відвідувачі поскаржилися в поліцію.

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