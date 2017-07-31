У Росії відкрили справу проти чоловіка, який вкрав візок з морозивом, щоб пригостити ним жінок

Російська поліція порушила кримінальну справу стосовно 33-річного жителя Новомосковська, який вкрав партію морозива. Про це повідомили в прес-службі регіонального УМВС, передає "Інтерфакс".

За даними поліції, нетверезий чоловік побачив на одній з вулиць міста візок з морозивом, залишений без нагляду біля торгового намету. Підприємець, який виявив пропажу візка з товаром, звернувся в поліцію. Незабаром поліцейські виявили ймовірного злодія, який в той момент пригощав морозивом знайомих жінок.

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Збиток склав 40 тис. рублів. Справу порушено за статтею 158 КК РФ "Крадіжка".

Як повідомляв УНІАН, раніше у російському Єкатеринбурзі в асфальт закатали колесо припаркованої машини. Нове покриття поклали настільки близько до колеса припаркованого авто, що воно виявилося заасфальтовано.