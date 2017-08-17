У Росії абонент подав позов до МТС на 30 мільярдів рублів за шість списаних безкоштовних хвилин

Абонент МТС у російському Тамбові намагається стягнути 30 мільярдів рублів з компанії за заподіяння моральної шкоди: компанія нібито незаконно списала безкоштовні хвилини. Такі дані випливають зі щоквартального звіту МТС за другий квартал 2017 року, повідомляють "РИА Новости".

За словами позивача, 22 червня 2016 року з 12 ночі до 9 ранку оператор незаконно списав у нього безкоштовні хвилини, включені в тариф. Мова йде про списання шести хвилин з пакету голосових послуг абонента, які, як він вважає, були неправомірними.

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У січні 2017 року суд відмовив чоловікові в задоволенні позовних вимог. Однак у липні позивач подав касаційну скаргу.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Росії суд відправив бездомного під домашній арешт. Поліція в російському місті Балакова Саратовської області затримала 38-річного безхатченка, підозрюваного в шахрайстві.