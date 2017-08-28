"Справжня подія": у російському Томську урочисто відкрили водоколонку (відео)
Довгий час жителі російського Томська відчували труднощі не тільки з підвезенням води, але і наражали себе на небезпеку в разі пожежі.
Мер Томська Іван Кляйн разом зі спікером місцевої Думи Сергієм Пановим в урочистій обстановці відкрили водоколонку на перетині вулиць Шпальної і Стройової на околиці міста.
Про це повідомляє російське видання «Настоящее время».
У випуску новин говориться, що "червона стрічка близько колонки - картина для 21 століття не зовсім звична, але для жителів Шпальної і Стройової це справжня подія".
До цього п'ять років воду на вулиці привозив КАМАЗ.
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"Довгий час люди відчували труднощі не тільки з підвезенням води, але і наражали себе на небезпеку в разі пожежі. У будинках поки ще немає води, але на вулицях вона вже є. У цьому районі розташовано 29 колодязів, з яких можна підключати воду в будинки", - повідомив Іван Кляйн.
"Тепер водопостачання може з'явитися в кожному з 78 будинків. Для цього мешканцям необхідно укласти договір на обслуговування з Томськводоканалом. Малозабезпеченим влада обіцяє допомогти", - йдеться в репортажі державного російського телебачення.
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