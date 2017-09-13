Росіянин взяв прізвище "Трамп", щоб не платити мільйонний борг

У російській Пермі судові пристави знайшли чоловіка, який змінив своє прізвище на "Трамп", щоб не платити борги. Про це повідомляється на сайті місцевого управління Федеральної служби судових приставів.

Виявилося, що у чоловіка є кілька паспортів з різними іменами і прізвищами. З їх допомогою він переховувався від кредиторів.

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Боржника в авто зупинив інспектор ДПС для перевірки документів. Під час неї з'ясувалося, що у чоловіка різні прізвища у паспорті та у водійських правах.

Виявилося, що права числяться в картотеці як втрачені. Подальша перевірка показала, що з 2004 року чоловік вісім разів міняв паспорт.

Росіянин розповів, що має декілька паспортів і водійських посвідчень, які він отримав в результаті зміни імені та прізвища або втрати попередніх документів.

Після встановлення всіх особистостей порушника з'ясувалося, що під різними прізвищами він заборгував близько 1,5 млн рублів.

Судові пристави наклали арешт на автомобіль, на якому пересувався боржник. Ще одну машину порушника передали на зберігання представнику кредитної організації.

Нагадаємо, раніше росіянка подала в суд, не отримавши задоволення від погашення кредиту. Росіянка заявляє, що виконала всі зобов'язання за договором, однак зобов'язання кредитної організації, на її думку, "виконані не в повному обсязі".