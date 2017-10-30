Падає на землю й не ворушиться: юзерів сполохав "порятунок" ведмедя у Росії (відео)
13:56, 30 жовтня 2017Русский міръ
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Запис завершується тим, як тварина падає на землю й не ворушиться.
Врятували чи зарізали: юзерів наполохало відео порятунку ведмедя на півночі РФ
На півночі Росії у вікні вагончика для робітників застряг ведмідь. Щоб витягнути клишоногого, знадобився КамАЗ і трос.
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Одні російські ЗМІ повідомляють, що тварині вкололи снодійне, визволили і відпустили, а інші, що її зарізали і з вікна витягали вже тушу.
Відео завершується тим, як тварина падає на землю й не ворушиться.
Як повідомляв УНІАН, у Тюмені поліцейський випадково вистрілив у себе на полюванні, в результаті чого помер. За однією з версій, це сталося, коли чоловік вирішив прикладом рушниці добити єнота.
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