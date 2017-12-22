У центрі Москви встановлять чотириметровий пам'ятник патріарху Кирилу

Біля Храму Христа Спасителя у Москві встановлять пам'ятники патріархам Російської православної церкви. Як повідомляє видання "Известия" з посиланням на розпорядження мера Москви, всі 16 монументів будуть бронзовими, висотою близько 4 м.

Читайте також"Сповзаємо в безодню": глава РПЦ Кирило лякає наближенням кінця світу

Автор 16 скульптур патріархів Салават Щербаков розповів РБК, що це не пам'ятники, а «портретні фігури». Скульптурний комплекс встановлять на стилобаті храму Христа Спасителя до 100-річчя відновлення патріаршества в РПЦ. В кінці листопада 2017 року на цьому місці були встановлені перші три зображення патріархів Іова, Гермогена і Тихона.

На питання РБК, як патріарх Кирил ставиться до встановлення своєї статуї в центрі Москви, заступник голови синодального відділу із взаємин церкви з суспільством та ЗМІ Вахтанг Кіпшидзе відповів, що «патріарх позитивно ставиться до проекту в цілому».

Як повідомляв УНІАН, у листопаді в невдалому запуску ракети "Союз-2.1 б" в Росії угледіли провину священика.