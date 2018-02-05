У Москві скандального актора Олексія Паніна затримали за гонки містом - ЗМІ

Актор не сплатив 51 штраф за їзду з порушеннями.

У Москві затримали скандально відомого актора Олексія Панинана, після того, як він проїхався Москвю без ременя безпеки, знімаючи при цьому себе на мобільний телефон.

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

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Зазначається, що стосовно актора можуть бути складені адміністративні протоколи за несплату дорожніх штрафів. Усього Панін не сплатив 51 штраф на суму близько 40 тисяч рублів.

Минулого тижня актор опублікував в соцмережах відеозапис, де він їде по Москві без ременя безпеки, знімаючи при цьому себе на мобільний телефон. Після появи ролика ДІБДР Москви пообіцяла провести перевірку.

Як повідомляв УНІАН, російський актор Олексій Панін, перебуваючи в Автономній Республіці Крим, публічно висловлювався про те, що АР Крим є російською територією, і цю територію потрібно розширити до Одеси.