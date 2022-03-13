Раніше віллою володіли Кирило Шамалов і Геннадій Тимченко.

Французький активіст П'єр Афнер проник на віллу дочки Володимира Путина Катерини Тихонової в Біарриці, змінив у будинку замки і запросив туди біженців з України.

Про це пише The Insider.

На віллі Тихонової 8 спальних місць і три ванни. Також в будинку активіст знайшов різні документи на ім'я колишніх власників будівлі – колишнього зятя Путіна Кирила Шамалова і друга президента РФ Геннадія Тимченка.

Інформація про те, що Путін вкладає гроші в нерухомість на атлантичному узбережжі, публікувалася політиком Олександром Бєляєвим ще в 1996 році, мова йшла про гроші, поцуплені з мерії Петербурга за схемою, викритою Мариною Сальє, і виведені через австрійські рахунки. Путін ці звинувачення люто заперечував і, як писала тоді преса, стверджував, що навіть не знає, де знаходиться Атлантичне узбережжя.

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