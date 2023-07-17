Новий магазин оформлений як мультибрендовий.

Схоже, ще один бренд одягу вирішив вести бізнес з країною-агресором. Компанія Puma повернулася в Росію, щоправда, з новою назвою Amazing Red і іншим власником. Магазини компанії обіцяють продавати оригінальну продукцію, пише Telegram-канал Mash.

"Співробітники розповідають: все як і було, але тепер дорожче. ... Все виставлене на полицях — залишки зі складів, оскільки продукцію закуповували на рік вперед. Але і новинки не будуть проблемою. За рахунок паралельного імпорту хочуть привозити все аж до шкарпеток і навіть колаборації з Ferrari і BMW", – пише канал.

Ціни піднімаються приблизно на 20-30%. Наприклад, кросівки Puma RS тепер обійдуться в 15 тисяч рублів (це на 1300 менше від мінімальної зарплати в країні).

Для того, щоб було "юридично чисто", новий магазин оформлений як мультибрендовий, проте насправді жодних товарів Nike, Adidas та інших на його полицях немає.

Відхід Puma з російського ринку компанія пішла

Через кілька днів після початку повномасштабної війни в Україні спортивний бренд PUMA заявив, що припиняє поставки в Росію, закриває свої магазини на території країни, припиняє співпрацю з російською баскетбольною Асоціацією.

Вже через вісім місяців, у листопаді 2022 року, поповзли чутки, що компанія почала збирати працівників та готувати їх до роботи.

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