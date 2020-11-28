YouTube ввів повну заборону на створення каналів російським ЗМІ "ANNA NEWS"

Росіяни знайшли вихід, як обійти фактчекінг соціальних мереж й запустити заморожені адміністраторами YouTube пропагандистські канали.

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Роскомнадзор «через цензуру YouTube» звернувся до провідних інтернет-компаній країни та попросив їх розробити вітчизняні відеохостинги для російських ЗМІ, йдеться у повідомленні регулятора.

Заява з’явилась у зв’язку з тим, що YouTube ввів повну заборону на створення каналів російським ЗМІ «ANNA NEWS». Роскомнадзор вимагав у Google відновити доступ до каналів агентства.

«Цілеспрямована політика цензурування щодо російських ЗМІ неприпустима і порушує ключові принципи вільного поширення інформації та безперешкодного до неї доступу», – кажуть у відомстві.

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Автор: УНІАН