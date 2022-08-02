Шендерович поскаржився, що чує "нацистські промови про рабський російський народ".

Член російського "Антивоєнного комітету", письменник та теле- і радіоведучий Шендерович Віктор вважає, що нацисти - всі, хто ненавидить росіян.

Таку заяву він зробив під час інтерв'ю для одного з YouTube-каналів.

Він упевнений, що кожен росіянин повинен відповідати за свої вчинки. Але навіть ті, хто втратив близьких під час розв'язаної Росією війни, не мають проявляти ненависть до росіян і узагальнювати.

"Безумовно, вона ранить. Це треба в якийсь момент видихнути, посміхнутися, і сказати собі: я винен в тому, в чому винен. Одиниця моральної оцінки завжди людина. Всякі узагальнення, чим би не були викликані ці потоки ненависті (болем, відчаєм, людини, у якого хтось загинув, або безкарною можливістю відшмагати по щоках, власними комплексами), це дуже моральний випадок. Кожна людина, яка переходить на загальний рівень, на національний рівень... Щойно ви приходите до теми, які росіяни, євреї, геї, азіати, протестанти, не важливо, ви на шляху до погрому", - упевнений він.

Шендерович заявив, що репліки українців про "рабський російський народ" - прояви нацизму.

"Речі, які я чую, це промови нацистські, про рабський російський народ, про тупий рабський російський народ. Це речі нацистські, і треба розуміти це", - заявив він.

Нагадаємо, Віктор Шендерович колись був сценаристом сатиричної програми "Куклы", яка висвітлювала гострі теми актуальної російської політики на телеканалі "НТВ".

Після вступу Володимира Путіна на посаду президента "НТВ" припинив випускати журналістські розслідування про корупцію в Кремлі, а персонаж Путіна зник з програми "Куклы". Рейтинг програми падав, в 2002 році її остаточно закрили.

У лютому 2022 року, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, група російських політиків, бізнесменів і вчених створила організацію "Антивоєнний комітет Росії". Метою була заявлена боротьба з диктатурою Володимира Путіна, що розв'язав війну проти України. До неї увійшли чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров, журналіст Євген Кисельов, письменник Віктор Шендерович і багато інших.

"АКР" випустив низку заяв до росіян і світової спільноти, виступав із закликами виходити на антивоєнні мітинги.

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