У мережі поширюється відео, де люди стоять біля залізних дверей укриття, що замкнені "на ключ".

Жителі тимчасово окупованого Криму не можуть зайти в бомбосховища під час повітряної тривоги, яка вже двічі була оголошена на території півострова через комбіновану атаку.

Вранці повідомлялося, що місто Севастополь знаходиться під атакою БПЛА та "українських" ракет. Місцеві ЗМІ поширювали теорії, що Україна вдарила по півострову "Гарпунами" або "Нептунами". О 10:07 гауляйтер Михайло Развожаєв заявив про нову ракетну небезпеку.

На тлі його заяви в мережі з'явилося відео з закритими "на ключ" дверима бомбосховища. Ролик опублікував телеграм-канал NEXTA Live.

Люди показали в кадрі, що не можуть потрапити в закритий підвал біля якого пишеться, що це "укриття". На допомогу їм пропонується табличка з контактами про те, куди потрібно звернутися.

Ранкова атака по Севастополю - що відомо

Нагадаємо, перша повітряна тривога на території тимчасово окупованого Криму прозвучала в районі 9:00 ранку. "Губернатор" Развожаєв повідомляв про роботу ППО і падіння уламків ракет біля причалу в Сухарній Балці. Місцеві телеграм-канали відзначали, що в цьому районі спостерігається сильне задимлення: в районі Сухарної балки знаходився Флотський арсенал РФ, заявляла моніторингова група "Кримський вітер".

У мережі також з'явилося безліч фото і відео з "прильотами". Повідомлялося, що по Криму йшла комбінована атака: запустили як БПЛА, так і ракети. Перший відбій Развожаєв дав о 10:02, проте через кілька хвилин знову оголосив про тривогу. Вдруге про відбій оголосили о 10:21.

Зазначимо, що вчора Україна провела в Севастополі спецоперацію "Крабова пастка" і завдала ракетного удару по будівлі, де засідав штаб Чорноморського флоту РФ. Сили спеціальних операцій України повідомили, що "приліт" стався під час наради вищого керівництва ЧФ РФ.

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