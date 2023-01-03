Євген Пригожин заявив, що до зеків-"добровольців" повинні ставитися з повагою.

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин відзначився новою порцією маячні на зустрічі з пораненим "вагнерівцями", яких відправив помирати в Україну. Він заявив, що втрата кінцівок та зору не привід їхати додому.

"Те, що вони залишилися без ніг, без рук, без зору – це не означає, що потрібно порушувати закон, треба їхати додому. Ті, хто може повернутися до нас, повернуться до нас і будуть на різних посадах, на яких не потрібна нога. Сапером піде, якщо ще одна міна вибухне, то залізяку відірве, а нову приваримо", - заявив "кухар Путіна" в оточенні покалічених "бійців".

При цьому він натякнув, що на війну в Україну повинні були відправити "студентів з Підмосков'я або симпатичних хлопців, які ходять на дискотеку в Росії".

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"Те, що ми зараз бачимо, те ж саме повинно було бути зі студентами з Підмосков'я або симпатичними хлопцями, які ходять на дискотеку в Росії і їздять на Мерседесах. В результаті ніг позбулися вони (зеки - УНІАН) і суспільство повинно ставиться до них з глибокою повагою. Якщо ти побачив людину, яка приїхала з війни, а перед цим сиділа у таборі і записалася добровольцем, а їм по парі днів сидіти залишалося, вони просто хотіли Батьківщину захищати. З них всі судимості зняті", - продовжив свою полум'яну промову Пригожин.

За його словами, зеки-"добровольці" настільки чисті перед законом, як ніби їх "з пологового будинку виписали". У відповідь хтось із присутніх пожартував: "Тільки без ніг".

ПВК "Вагнера" на війні проти України - що відомо

Кремль активно використовує "вагнерівців" у війні проти України. У ПВК масово набирають зеків, яких кидають на передову фактично без підготовки.

Відомо, що найманці штурмують фортецю Бахмут, де несуть величезні втрати. Околиці міста усипані трупами "вагнерівців". При цьому в Росії приховують реальні втрати росіян в Україні, але правду приховати складно. Так, на Кубані виявили кладовище найманців "Вагнера".

Крім того, нещодавно Пригожин засвітився на "складі" з ліквідованими найманцями, що в РФ подали як вшанування пам'яті "героїв".

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