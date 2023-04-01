Російські в'язні, кинуті на війну. заповідають компенсацію за свою смерть ПВК "Вагнера", каже Осєчкін.

У ПВК "Вагнера" та інших російських структурах діє схема, яка дозволяє генералам наживатися на величезних втратах особового складу, розповів правозахисник Володимир Осєчкін в інтерв'ю Юлії Латиніній.

"Нас жахають ті втрати, які, в тому числі, під Бахмутом йдуть. Але вони ніколи не жахали ні Путіна, ні Пригожин, ні тих хто разом з ними. Тому що вони-то розуміють, що ... чим більше там загине людей з числа росіян, тим більше кремлівські генерали на цьому наживуть чорних кривавих грошей", - говорить Осєчкін.

Правозахисник нагадав, що десяткам тисяч ув'язнених з колоній, яких ПВК "Вагнера" відправив на фронт, обіцяли компенсацію в разі смерті в розмірі 5 мільйонів рублів. Однак отримувати ці гроші часто нема кому, і вони дістаються самій ПВК.

"Дуже в багатьох, кого вони забирали з колоній, колоній суворого режиму, особливого режим, йшов другий, третій термін. Немає найближчих родичів, у багатьох батьків вже немає. Їм самим там по 40, 50, 60 років. Дружини дуже багатьох залишили, у них просто немає спадкоємців. І багато хто з них пишуть: "У разі моєї загибелі грошові кошти аби залишилися компанії "Вагнер", – розповідає правозахисник.

Він також зазначає, що "вагнерівцям" підсовують документи, які вони підписують не дивлячись, і згодом їхны підписи дуже легко підробити за потреби. Правозахисник упевнений, що коли буде проведено повноцінне розслідування щодо ПВКК "Вагнера", підрозділів, які все це курирували по лінії ФСВП і ФСБ, "буде розкрито жахливу фальсифікацію, розкрадання на цій темі".

"Дуже багато зараз не отримують грошових з коштів числа родичів. Бо одним кажуть: "Він заповідав це там не вам, офіційній дружині, а якійсь своїй коханці". Або там: "Ви з ним розлучилися, він ще комусь...". Там діра є між тим, що з бюджету Росії виділяється за різними статтями. ... Є одна сума, яка виплачується, йде на виплати, і та сума, яка реально доходить до одержувачів – вона набагато менша", – додає Осєчкін.

Скільки платять російським військовим

Один із способів заманити на війну проти України якомога більше росіян, яким користувалася російська влада – обіцянка виплат, що в рази перевищують середню зарплату.

Глава російського "Союз Комітетів солдатських матерів" Валентина Мельникова в коментарі ЗМІ говорила, що станом на березня і контрактникам, і мобілізованим, і добровольцям мали платити від 195 тисяч рублів щомісяця. Схожі суми називали "вагнерівці", які потрапили в український полон. Вони розповідали, що їм обіцяли по 100 тисяч рублів в процесі навчання і по 200 за участь в бойових діях. Водночас вони скаржилися, що оформлення виплат відбувається на родичів або довірених осіб за складною схемою, а самі гроші згодом не потрапляють на рахунки.

Протягом усього 2023 року в російських регіонах скаржаться на затримку грошових виплат російським військовослужбовцям. Не отримують зарплати і добровольці, і "мобіки", і контрактники.

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