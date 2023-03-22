Затримки спостерігаються з початку року.

Тільки цього місяця мешканці щонайменше 52 регіонів Росії поскаржилися в соцмережах на затримку грошових виплат російським військовослужбовцям. Виплати не отримують як добровольці, так і мобілізовані, військові-контрактники, пише російське видання "Верстка".

За інформацією видання, у 2022 році із затримками стикалися одиниці, тепер затримки масові. Дружини мобілізованих розповіли виданню, що командування оформляє звільнення військових і їх перепризначення в інші частини. При цьому через проблеми з документами припиняються виплати. Крім того, військовий може вважатися звільненим, але не переведеним в іншу частину. В одному з випадків жінка розповіла про припинення виплат в січні, в іншому – з лютого.

Чиновники пояснюють проблему із затримкою виплат колапсом, з яким зіткнулася бюрократична машина країни-агресора.

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"Не розуміють люди, не хочуть розуміти, що військова частина — це купа військовослужбовців і купа документів. ... Не було у нас такої кількості людей задіяно в бойових діях раніше", – коментує глава організації допомоги військовослужбовцям "Союз комітетів солдатських матерів" Валентина Мельникова.

Скільки платять російським військовим

Глава організації допомоги російським військовослужбовцям "Союз Комітетів солдатських матерів" Валентина Мельникова пояснила, що зараз і контрактникам, і мобілізованим, і добровольцям мають платити від 195 тисяч рублів на місяць.

Раніше "вагнерівці", які потрапили в український полон, називали аналогічні суми. Один з них розповів, що виплачувати обіцяли по 100 тисяч рублів під час навчання і по 200 – за участь у боях. Найманець також поскаржився, що жодних виплат не було, за його інформацією, зарплати отримували тільки тренера.

З'являлися повідомлення і про додаткові виплати тим, хто піде вбивати українців на війні. Наприклад, влада Забайкальського краю заманювали добровольців виплатою в розмірі 100 тисяч рублів, обіцяючи в разі "виконання спецзавдань" також оклад в 240 тисяч рублів на місяць.

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