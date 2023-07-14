Фейк про "розп'ятих хлопчиків" трохи перекрутили.

У Росії відзначилися новим фейком. Цього разу пропагандистська машина придумала "розп'ятих священників".

Фрагмент нового фейку про Україну з'явився у мережі. На кадрах дві росіянки у військовій формі розповідають про "жахи" Бердянську, Донецьку та Луганську.

Окупантки згадали про "звірства" українських військових і зниклих дітей на окупованих Росією територіях. І все це на тлі "сенсації" про "розп'ятих священників".

"Ми всі знаємо розп'ятих священників, ми знаємо похованих людей у Ставках під Донецьком, ми знаємо зникаючих дітей. Це страшні методи...", - заявила пропагандистка.

Інші фейки Росії

Російська пропагандистська машина інколи шокує дивними вкидами. Нещодавно в РФ поширювали фейк про нібито загибель главкома ЗСУ Валерія Залужного. ІПСО ворог запустив, відколи з'явилась інформація, що генерал буде змушений пропустити зустріч з військовим комітетом НАТО через складну ситуацію на фронті.

Згодом російські пропагандисти запустили фейк про те, що очільник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов нібито перебуває у німецькій клініці після "поранення". Ба більше, кремлівські рупори заявляють, що він "у комі". Втім, очільник ГУР реагує на це з гумором.

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