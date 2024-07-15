За його словами, достатньо трьох ракет, щоб покінчити з "традиційними ворогами Росії".

Російський пропагандист Євген Попов пригрозив ядерними ударами по Європі. Відповідну заяву він зробив в ефірі чергової пропагандистської програми на федеральному каналі.

Коментуючи заяву США про плани розміщення далекобійних ракет у Німеччині, Попов заявив, що Росія може вдарити по Європі ядеркою. Він пригрозив, що наслідки удару відчують практично усі європейські країни.

"Берлін, Варшава, всі прибалти, Париж, Бухарест, Прага, звісно, американські бази у Німеччині. Особлива увага Великій Британії - нашому традиційному ворогу. Проти неї працюватиме значна частина північного флоту. Під удар Вашингтон ставить не тільки Лондон, але й Манчестер, Бірмінгем, найбільшу військово-морську базу Деванпорт, Клайд у Шотландії, де король зберігає ядерні ракети "Трайден", Портсмут та чатемську Верф. Британія у найбільш вразливому стані. В принципі, достатно трьох ракет і ця цивілізація впаде", - заявив пропагандист.

Що передувало

Раніше Білий дім заявив, що з 2026 року в Німеччині вперше із закінчення холодної війни розмістять американські крилаті ракети "Томагавк", зенітні ракети SM-6 та нову гіперзвукову зброю. Дальність дії крилатих ракет США становить до 2500 км - теоретично вони можуть долетіти до Москви.

У Кремлі відразу заявили, що Росія націлиться на столиці країн Європи у відповідь на розміщення нових ракет США. Коментуючи плани розміщення американських далекобійних ракет в Німеччині, речник Путіна Дмитро Пєсков також заявив, що Європа перебуває у прицілі російських ракет, а РФ - у прицілі американських ракет, які перебувають у Європі".

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