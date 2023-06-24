Дільничні та співробітники ФСБ приходять додому до рідних найманців зі зброєю, шукають чоловіків.

У Росії силовики проводять масові рейди за місцями проживання нинішніх і колишніх найманців ПВК "Вагнер" і вимагають від них гарантій неприєднання до збройного бунту Пригожина

Як повідомляють "Важные истории", відразу в декількох містах Росії проходять масові рейди оперативників і співробітників ФСБ в пошуках колишніх і діючих бійців ПВК "Вагнер". Про це виданню повідомили родичі "вагнерівців".

Відзначається, що дільничні і співробітники ФСБ приходять додому до рідних найманців зі зброєю, шукають чоловіків і загрожують кримінальною статтею про "держзраду", якщо бойовики приєднаються до заколоту Пригожина.

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"Важным историям" відомо про нічний візит силовиків до матері пораненого "вагнерівця" в Рязанській області. Її сина забрали без пред'явлення звинувачень. До матері завербованого з колонії бойовика ПВК у Воскресенську силовики також прийшли вночі. Сина не було вдома, тепер він побоюється переслідувань", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що аналогічні рейди пройшли в Оренбурзі, Орлі, Воронезькій області та Краснодарському краї. Чоловіків, які відмовлялися підписувати обіцянки про гарантію неприєднання до ПВК, затримували.

Бунт Пригожина - що відомо

Збройний заколот Пригожина почався ввечері 23 червня. З того часу "вагнерівці" встановили контроль над Ростовом, а також над Воронежем І рушили на Москву.

У столиці РФ і області оголосили режим КТО, заблокували вулиці і почали зводити укріплення, а також стягують техніку.

При цьому американські аналітики назвали збройний заколот Пригожина "найсерйознішою загрозою" для Путіна за всі 23 роки влади.

Однак увечері раптово Пригожин оголосив, що переворот скасовується. Так, в ході переговорів з білоруським диктатором Олександром Лукашенком Пригожин пообіцяв зупинити просування колон своєї "приватної армії" в бік Москви.

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