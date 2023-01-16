Тимчасово в. о. командувача Центральним військовим округом вже віддав відповідний наказ.

У російських центрах для утримання мобілізованихй організують гауптвахту. Відповідний наказ віддав тимчасово виконуючий обов'язки командувача Центральним військовим округом (ЦВО) Олександр Ліньков.

Як повідомили росЗМІ, запит про організацію гауптвахти направив депутат Держдуми Максим Іванов. Він попросив зробити це в навчальному центрі для мобілізованих в Єлані. Чиновник пояснив, що у складі призваних окупантів є "мамині синки, підкаблучники і нахлібники", які нібито вносять смуту в ряди інших військовослужбовців.

Ліньков погодився з пропозицією Іванова і направив розпорядження про організацію гауптвахти в навчальних центрах на території Центрального військового округу. Командири частин, де розташовуються мобілізовані, вже отримали відповідне доручення. До складу ЦВО входять Сибірський, Уральський і Приволзький федеральні округи, що включають 29 суб'єктів Росії.

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Раніше на території Навчального центру в Єлані, про який згадував депутат Іванов, загинули кілька мобілізованих. Один з них помер внаслідок епілепсії на тлі алкогольного отруєння.

Курйози за участю російських мобілізованих

У Білгородській області 15 січня один із призовників заради жарту підірвав гранату поруч зі складом боєприпасів. Через детонацію загинули 3 окупантів, а ще близько 16 отримали поранення. Пожежа охопила площу 450 метрів квадратних.

Сержант Володимир Чурилов розстріляв майора Олександра Куділіна за побиття. Інцидент стався на території Брянської області. Офіцер помер на місці від отриманих ран.

Мобілізовані з Новосибірської області, які в першій половині січня прибули на фронт, майже відразу попросилися додому. Вони потрапили під артилерійський вогонь після приїзду і заявили, що "нічого не можуть зробити".

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