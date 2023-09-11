Друзям кажуть, що лікар полетів у Баку та обірвав усі зв'язки із суспільством.

Екс-міністр охорони здоров'я Чечні, колишній віце-прем'єр Ельхан Сулейманов просто зник після того, як обговорював дослідження стану здоров'я Рамзана Кадирова.

Близький друг Сулейманова розповів "ВЧК-ОГПУ", що сталося напередодні зникнення знаменитого лікаря.

"Ельхан Сулейманов дуже професійна людина з високими особистими стандартами. Він м'який, комунікабельний, не конфліктний. Класичний інтелектуал. Він прийшов до Кадирова людиною, що вже реалізувалася. Він будував клініку Патеро. З посади віце-прем'єра Чечні він мав перейти на посаду заступника міністра охорони здоров'я Росії. Буквально за кілька днів до несподіваного звільнення до пізньої ночі він обговорював з лікарями з Москви аналізи та причини дивної хвороби Кадирова. Телефонував знайомому до Німеччини з цього приводу. Потім просто зник", - сказало джерело.

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Пізніше з'явилася інформація про відставку Сулейманова. Друзям весь цей час кажуть, що він поїхав із сім'єю до Баку, займається наукою, не хоче жодної публічності і не спілкуватиметься.

Отруєння Кадирова

Як повідомляв УНІАН, скандальний лідер Чечні Рамзан Кадиров звинуватив у різкому погіршенні стану свого здоров'я екс-міністра охорони здоров'я, колишнього віце-прем'єра республіки Ельхана Сулейманова.

Сулейманов особисто робив деякі ін'єкції Кадирову і той вирішив, що саме з ними пов'язане погіршення здоров'я. В результаті відразу в жовтні 2022 року його було знято з посади віце-прем'єра і відтоді його ніхто не бачив. Ходять чутки, що його по-звірячому вбили - закопали в землю живим.

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