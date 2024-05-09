Зазначається, що на місці події перебувають екстрені служби.

Безпілотники сьогодні, 9 травня, атакували підприємство в російській Башкирії. Під ударом опинився нафтопереробний завод "Салаватнефтеоргсинтез".

За інформацією Telegram-каналу Baza, унаслідок атаки на території заводу почалася пожежа. Зазначається, що внаслідок атаки безпілотників, попередньо, ніхто не постраждав.

Крім того, у мережі з'явилося відео з місця пожежі на підприємстві в Башкирії. На кадрах видно непізнаний літаючий об'єкт біля об'єкта, а також стовп диму і вогню.

Зі свого боку глава регіону Радій Хабіров одразу ж звинуватив Україну в атаці.

"Сьогодні о 13:00 безпілотник здійснив атаку на промзону міста Салавата, після якої сталося задимлення в районі однієї з установок підприємства "Газпром нафтохім Салават", - написав він у своєму Telegram-каналі.

За його словами, підприємство працює в штатному режимі. На місці події перебувають екстрені служби та керівники силових відомств.

Атаки дронів у Росії - останні новини

У ніч на 1 травня дрони-камікадзе атакували Рязанський нафтопереробний завод, який належить "Роснефти". Його заявлений обсяг переробки нафтопродуктів у межах 16-18 млн тонн на рік, що робить цей НПЗ одним із найбільших у РФ за обсягом продукції.

Вас також можуть зацікавити новини: