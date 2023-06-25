На думку відомого терориста, відбувся серйозний перерозподіл центрів влади Російської Федерації.

У Москві на тлі військового заколоту "вагнерівців" відкрилася конференція "Клубу розсерджених патріотів", де керує Ігор Гіркін.

Терорист, який розпалив війну на Донбасі в 2014 році, закликав президента Путіна запровадити воєнний стан і готуватися до нового етапу "смути". Гіркін, зокрема, заявив соратникам, що незважаючи на згортання заколоту Пригожина в країні стався державний переворот:

"Підкреслюю, не спроба перевороту, а саме проведений державний переворот. Чому я так вважаю? Тому що в результаті даного заколоту, який мав дуже серйозні корені за межами ПВК "Вагнер", відбулося серйозне зміщення центрів влади Російської Федерації. Поки це ще не видно. Поки його зовнішні ознаки не вийшли на поверхню. Вони ще не озвучені. Але навіть якщо тепер пан Шойгу, пан Герасимов, збережуть свої пости, тієї влади величезної, якою вони володіли, вони володіти не будуть", - сказав Гіркін.

На заході крім самого Гіркіна виступив відставний полковник ГРУ Володимир Квачков, якого в 2005 році намагалися посадити за замах на Анатолія Чубайса, але в підсумку запроторили в колонію на 8 років за організацію військового заколоту.

Після виступу Квачкова учасникам конференції роздали талони на обід і оголосили перерву.

Росії загрожує громадянська війна

У ніч на 24 червня глава "вагнерівців" Євген Пригожин спробував організувати похід на Москву, щоб повалити міністра оборони Сергія Шойгу, з яким вони давно конфліктують.

Втім, Пригожин не дійшов до Москви, а зупинився в 200 кілометрах від столиці РФ. Ватажок ПВК пішов на переговори з Лукашенком, який на прохання Путіна, взяв на себе роль посередника в конфлікті. В результаті Пригожин втік до Білорусі, отримавши гарантію безпеки для свого життя.

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