Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) порівняв лідера РФ Володимира Путіна з "конституційним інвалідом", вказавши, що він своїми "талантами" не тільки втратить прикордонні території РФ (Ростовську область), а й здасть Кремль ЗСУ.
У своєму черговому ефірі Гіркін заявив, що в перспективі, якщо російська армія продовжить "спецоперувати" Україну так, як зараз, то не втримає нічого.
"Навіть Кремль не втримаємо, з часом. Якщо вже, вибачте, Кремлівський палац обстріляли, а у нас ніякої реакції на це. Якщо навіть це не змусило президента, як верховного головнокомандувача, стати виконавцем своїх, покладених за Конституцією, функцій, то що вже говорити далі", - вказав Гіркін.
Гіркін пообіцяв Путіну "удар ножем"
Відзначимо, що в останні дні російський терорист відзначився красномовством не тільки щодо "СВО", а й особисто на адресу президента РФ Володимира Путіна.
Вчора на хвилі повідомлень ЗМІ про продовження зернової угоди між Києвом та Москвою Гіркін відзначився "кривавим" пророцтвом для диктатора. У своїй соціальній мережі він пообіцяв, що рано чи пізно Путін отримає "удар ножем у спину" на тлі такого рішення.