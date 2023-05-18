На думку терориста, лідер РФ в питанні захисту країни та реалізації "спецоперації" ні на що не здатний.

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) порівняв лідера РФ Володимира Путіна з "конституційним інвалідом", вказавши, що він своїми "талантами" не тільки втратить прикордонні території РФ (Ростовську область), а й здасть Кремль ЗСУ.

У своєму черговому ефірі Гіркін заявив, що в перспективі, якщо російська армія продовжить "спецоперувати" Україну так, як зараз, то не втримає нічого.

"Навіть Кремль не втримаємо, з часом. Якщо вже, вибачте, Кремлівський палац обстріляли, а у нас ніякої реакції на це. Якщо навіть це не змусило президента, як верховного головнокомандувача, стати виконавцем своїх, покладених за Конституцією, функцій, то що вже говорити далі", - вказав Гіркін.

Гіркін пообіцяв Путіну "удар ножем"

Відзначимо, що в останні дні російський терорист відзначився красномовством не тільки щодо "СВО", а й особисто на адресу президента РФ Володимира Путіна.

Вчора на хвилі повідомлень ЗМІ про продовження зернової угоди між Києвом та Москвою Гіркін відзначився "кривавим" пророцтвом для диктатора. У своїй соціальній мережі він пообіцяв, що рано чи пізно Путін отримає "удар ножем у спину" на тлі такого рішення.

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