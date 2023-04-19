Терорист заявив, що армія України протягом останніх двох днів поводиться по-особливому.

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), схоже, знаходиться на межі нервового зриву через поведінку ВСУ за минулі дві доби.

У своєму Telegram він заявив, що в ці дні армія України провела на багатьох ділянках фронту "розвідки боєм" для того, щоб виявити місця розташування військ та техніки РФ.

На думку терориста, ЗСУ планують почати контрнаступ під Вугледаром (Донецька область) та в Запорізькій області. Вони самі "перспективні", вважає Гіркін.

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"Ймовірно - частина атак носить відволікаючий характер, проте мали місце спроби такого роду в районах, найбільш перспективних з точки зору ворожого наступу - в тому числі під Вугледаром і в Запорізькій області", - вказав він.

Гіркін передбачив поганий результат трьом областям РФ

Нагадаємо, що минулого тижня терорист Гіркін відзначився сумним прогнозом для жителів трьох прикордонних областей РФ, заявивши, що скоро ЗСУ прийдуть туди "в гості" з боєм. Йдеться про Брянську, Курську, Бєлгородську області. На думку Гіркіна, армія України планує притиснути ці території ще до початку свого контрнаступу.

Відзначимо, що "небезпечна" балаканина Гіркіна не сподобалася Кремлю. 17 квітня стало відомо, що Гіркіна перевіряють на предмет поширення "фейків" про Росію.

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