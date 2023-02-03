Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров протягом восьми днів перебував на карантині заради зустрічі з кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Він зник з публічного простору 24 січня і не з'являвся аж до бесіди з президентом РФ.
Такою інформацією поділився кореспондент видання "Коммерсантъ". Як повідомив репортер, Бочаров вперше з 2014 року пропустив парад на честь перемоги під Сталінградом. Він не зміг з'явитися на святкуванні, тому що повинен був зустрітися з Путіним.
"Бочаров при всьому бажанні не міг його прийняти: його чекала особиста зустріч з Путіним, і він з карантину якраз виходив в "чисту зону", — написав кореспондент.
До 24 січня губернатор підписав більше десятка постанов і встиг проінспектувати ремонт на Алеї Героїв, який формально завершився. Потім офіційні документи затверджували заступники Бочарова. Вони на вісім днів отримали статус тимчасово виконуючих обов'язки губернатора.
Путін побоюється за своє життя: що відомо
З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну з'являлося чимало інформації, що Путін побоюється публічних виступів і зустрічей. Російський президент також використовує двійників. За даними голови ГУР Кирила Буданова, їх є кілька.
Путін також відмовився відвідувати саміт "Великої двадцятки", хоча його офіційно запросив президент Індонезії. Дипломат Олександр Щерба вважає, що це показує ізоляцію і слабкість кремлівського диктатора.
Як повідомляло видання The Insider, Путін побоюється державного перевороту і готує Федеральну службу охорони (ФСО) для захисту. У РФ бояться, що проти кремлівської влади можуть використовувати будь-які засоби, включаючи гіпноз.