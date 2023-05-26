Мінімальне покарання арешт д 15 діб або штраф у розмірі 3 тисяч рублів.

У Російській Федерації штрафуватимуть за карти, на яких тимчасово окупований український півострів Крим не в складі РФ. Відповідний закон прийняла Державна дума Росії в другому і третьому читаннях.

За інформацією російських ЗМІ, "екстремістськими" матеріалами вважають "картографічні та інші документи, що оскаржують територіальну цілісність РФ". Таким чином, всі карти, на яких окупований Крим та інші захоплені території не входять до складу РФ, потрапляють під дію Закону.

За поширення таких матеріалів загрожує арешт до 15 діб або штраф до 3 тисяч рублів для фізичних осіб і штраф від 100 тисяч до мільйона рублів для юридичних осіб.

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Спроба окупації України - головні новини

Російська Федерація окупувала український півострів Крим у 2014 році. При цьому росіяни хоч і заперечували наявність своїх військ на території України, але дуже швидко встановили свій контроль на захоплених територіях України.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року деякі райони Запорізької та Херсонської області також опинилися в російській окупації. Кремль пішов за старою схемою і через фейкові референдуми спробував легалізувати нахабне захоплення чужих територій. Цей план Москви заздалегідь програшний, адже українці продовжують боротися за територію своєї країни. Головна мета - вийти на кордони 1991 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росію в будь-якому випадку чекає поразка, їй не вдасться вкрасти ні український Крим, ні будь-яку іншу частину української землі. Крім того, він підписав указ з "Питань Консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя".

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