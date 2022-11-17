На його переконання, сучасна медицина з усім впорається.

Російський сенатор з Ханти-Мансійська Едуард Ісаков порадив "бігати" військовому з ампутованими ногами.

На думку російського політика, наявність неушкоджених колін - гарантія того, що загарбник буде "бігати".

"У тебе коліна є, бігатимеш", - сказав Ісаков під час спілкування з окупантом, який втратив ноги.

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Політик впевнений, що наявність коліна вже гарантує те, що окупант "бігатиме". За його словами, сучасні технології з цим впораються. Випадки з ампутуванням суглобів трохи важчі, зауважив Ісаков.

Одіозні російські політики: гучні скандали

Російський політикум кишить одіозними особами, які часто роблять резонансні та скандальні заяви. Зокрема, депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов заявив, що Росії байдуже, скільки країн знищувати у разі ядерної війни з НАТО. За його словами, Швеція та Фінляндія повинні розуміти, що у Росії "всього вистачає".

Згодом Журавльов влаштував істерику в прямому ефірі пропагандистської програми, накинувшись з погрозами на німецького журналіста. Депутат назвав німецького журналіста "нациком" та пригрозив, що Росія "прийде та вб'є там усіх". Ба більше, він пообіцяв особисто туди поїхати та вбити журналіста.

Не відстає від колег й Дмитро Медведєв. Наприклад, на початку листопада він погрожував застосувати ядерну зброю, якщо Україна продовжить перемагати російську армію на полі бою і звільняти території. Також він захотів зняти в Росії мораторій на смертну кару через нібито диверсії "жовто-блакитних диверсантів".

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